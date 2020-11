Nog vier tieners opgepakt voor onthoofding Franse leraar Paty

Drie van deze minderjarigen van dertien en veertien jaar oud, zouden naar verluidt de moordenaar de leraar hebben aangewezen. De vierde minderjarige wordt beschuldigd van laster. Het gaat in dit geval om de dochter van Brahim Chnina, die een haatcampagne op sociale media lanceerde tegen de vermoorde leraar.

Eerder deze maand werden al drie andere tieners aangeklaagd voor medeplichtigheid bij de onthoofding van Paty. De leraar had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond en werd daarvoor op 16 oktober vermoord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine. De Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Anzorov werd na zijn terreurdaad doodgeschoten door de politie.

De moord zorgde voor een stortvloed aan geschokte reacties. President Macron heeft zich na de moord fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Ook verdedigde hij het publiceren van Mohammed-spotprenten. Dit leidde tot woede in islamitische landen.