Ook Hans Smolders trekt zich terug uit FVD

"Voor de landelijke FVD trek ik mij terug op dezelfde wijze zoals eerder Paul Cliteur en Theo Hiddema dat ook hebben gedaan", schrijft hij in een verklaring. Hij blijft een warm hart houden voor Thierry Baudet.

Smolders was de chauffeur van de vermoorde Pim Fortuyn en is actief in de Tilburgse en Brabantse politiek. Hij beraadt zich nog over zijn lidmaatschap van Forum. Hij wil dat Baudet en het partijbestuur er op een "fatsoenlijke manier uitkomen, maar dat zal moeilijk worden".