Hoekstra: zorgen over Belastingdienst, juist niet over Toeslagen

Wopke Hoekstra bemoeide zich al snel na zijn benoeming tot minister van Financiën veel met de Belastingdienst. Zijn bemoeienis was groter dan die van zijn voorgangers, zegt de bewindsman in het verhoor over de affaire met de kinderopvangtoeslag. Er waren veel zorgen over de fiscus, maar de afdeling Toeslagen werd bij zijn aantreden gezien als het ‘best functionerende onderdeel’ van de Belastingdienst.