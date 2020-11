Levenslange celstraffen voor mislukte staatsgreep Turkije

Anadolu en andere media melden dat ook vier burgers, onder wie zakenman Kemal Batmaz, zijn veroordeeld tot ieder 79 keer levenslang.

Meer dan 250 mensen werden gedood in de poging om de regering op 15 juli 2016 ten val te brengen toen de opstandige militairen oorlogsvliegtuigen, helikopters en tanks hadden ingezet om de controle over belangrijke staatsinstellingen te krijgen.

Verzwaarde omstandigheden

De vroegere officieren en piloten die werkzaam waren op de Akinci-basis in de buurt van Ankara zijn schuldig bevonden aan het leiden van de staatsgreep en het bombarderen van overheidsgebouwen, met inbegrip van het parlement. Ook zouden ze hebben geprobeerd om president Tayyip Erdogan te vermoorden.

De levenslange straffen zijn onder verzwaarde omstandigheden. Dat betekent dat ze hun straf in een zwaarder detentieregime moeten ondergaan.

475 mensen berecht

In totaal worden 475 mensen berecht in dit proces, dat als het hoofdproces van de mislukte coup wordt beschouwd. Het lot van de andere verdachten is nog niet bekend. De rechtbank zou daar donderdag ook nog uitspraak over doen.

Het proces is het meest opzienbarende van de tientallen rechtszaken tegen duizenden mensen die beschuldigd werden van betrokkenheid bij de couppoging. Ankara zegt dat aanhangers van de in de Verenigde Staten gevestigde moslimprediker Fethullah Gülen achter de coup zitten.

De 79-jarige geestelijke, die ooit een bondgenoot van Erdogan was en die elke rol in de staatsgreep ontkent, is een van de zes verdachten die bij verstek zijn berecht. In totaal stonden 475 mensen terecht, waarvan 365 in hechtenis zitten.