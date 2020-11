‘Nederlanders onderschatten hoe schadelijk alcohol is’

Veel Nederlanders weten niet goed welke gezondheidsrisico’s alcohol drinken met zich mee brengt, zoals op verschillende typen kanker en dementie. Overmatig alcoholgebruikers hebben de grootste blinde vlek hiervoor. Dat meldt het Trimbos-instituut in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zo weet slechts 18 procent van de mensen dat veel alcohol drinken de kans om borstkanker te krijgen vergroot. Bovendien weten veel mannen niet dat alcohol drinken voordat ze een kind verwekken het risico op een miskraam vergroot. Dat overmatig drinken kan leiden tot een alcoholverslaving, leveraandoeningen en hersenbeschadigingen is veelal wel bekend.

De Gezondheidsraad adviseert vanwege zulke gezondheidsrisico’s: ‘Drink niet, of in ieder geval niet meer dan één glas alcohol per dag.’ Velen hebben dit advies niet goed ingeprent, ziet Trimbos. Een derde van de mensen denkt dat het advies luidt om maximaal twee glazen alcohol per dag te drinken.