Wiebes: veerkracht van de economie is goed

De laatste raming van het Centraal Planbureau (CPB) over de Nederlandse economie laat volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken vooral de ‘positieve boodschap’ zien dat de ‘veerkracht van de economie goed is”.

Verder hecht de bewindsman niet zoveel waarde aan de ramingen. ‘Het is een hele precieze raming over een hele onzekere toekomst”, zegt Wiebes erover. ‘Het is geen reden om de vlag uit te hangen.’

‘Als we dat virus onder controle weten te krijgen, dan kan het ook weer snel beter gaan. Dat is een positieve boodschap”, aldus de minister. Alles hangt volgens hem nu af van hoe het met het virus verder gaat. ‘Laat het vaccin maar gauw komen.’

Het CPB denkt dat de economie volgend jaar met 2,8 procent groeit, tegen een eerder geraamde 3,2 procent. De werkloosheid loopt in 2021 op tot boven de 6 procent, raamt het Planbureau. Er zal dan een lichte stijging van de koopkracht te zien zijn.