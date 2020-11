Britse premier Johnson beëindigt zelfisolatie

De Britse premier Boris Johnson beëindigt donderdag zijn zelfisolatie in verband met het coronavirus. Hij zal tijdens een persconferentie uit de doeken doen in welke regio’s in Engeland de beperkende maatregelen van kracht blijven om de verspreiding van het virus in te dammen.

‘De premier zal later op de dag een persconferentie geven”, kondigde minister van Financiën Rishi Sunak aan.

Johnson kreeg op 15 november te horen dat hij in quarantaine moest omdat uit een volgsysteem bleek dat hij in contact was geweest met een besmet persoon. Het ging om zijn partijgenoot Lee Anderson. Johnson werkte vanaf dat moment vanuit zijn ambtswoning en nam via een videoverbinding deel aan de debatten in het Lagerhuis.

Eind maart maakte Johnson bekend dat hij besmet was geraakt met het virus. Hij werd in april opgenomen in het ziekenhuis en werd drie dagen op de afdeling intensieve zorg behandeld. Half april werd hij uit het ziekenhuis ontslagen en herstelde hij thuis.