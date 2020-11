AEX opent met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend licht hoger. Beleggers namen weinig risico aangezien de Amerikaanse financiële markten gesloten blijven vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag is Wall Street een halve dag open. Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag verschijnen.