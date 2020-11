Boeing 737 MAX mag weer vliegen in Brazilië

De Boeings van het type 737 MAX, die al ruim anderhalf jaar om veiligheidsredenen aan de grond blijven, mogen weer vliegen in Brazilië. De luchtvaartautoriteit van dat land (ANAC) gaf daar toestemming voor, nadat het de technische wijzigingen van het vliegtuig goedkeurde.

Eerder gaf de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA groen licht voor het weer in gebruik nemen van de 737 MAX. Luchtvaartmaatschappijen moeten eerst nog hun computersoftware bijwerken en de piloten opnieuw trainen. Dinsdag maakte de Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA bekend dat belangrijke stappen zijn gezet in het goedkeuringsproces. Daar kan de Boeing waarschijnlijk in januari weer vliegen.

Alle Boeing 737 MAX-jets werden sinds maart 2019 aan de grond gehouden. Door twee crashes met de toestellen kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De twee rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.