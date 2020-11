Techbedrijven stuwen Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw hoger gesloten. Vooral de grote technologiebedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend kleine winsten zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars en namen weinig risico aangezien Wall Street dicht blijft vanwege de viering van Thanksgiving Day.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,9 procent in de plus op 26.537,31 punten, na een negatief begin van de handelsdag. Beleggers pikten de techbedrijven weer op na de recente koersdalingen in de sector. Techinvesteerder en telecomconcern SoftBank, een zwaargewicht in de Japanse hoofdindex, dikte 3,2 procent aan. Computerspelletjesmaker Nintendo kreeg er 4,6 procent bij en chipmachinefabrikant Tokyo Electron steeg 3,3 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent hoger en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,2 procent. De Chinese webwinkel JD.com won 0,9 procent. Het gezondheidsplatform JD Health, een onderdeel van JD.com, wil volgens persbureau Reuters 3,5 miljard dollar ophalen met zijn beursgang. De beursintroductie, die naar verwachting op 8 december zal plaatsvinden, zal daarmee de grootste zijn dit jaar in Hongkong.

De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent, na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten op het historisch lage niveau van 0,5 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter met een verlies van 0,7 procent.