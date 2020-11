Donateur klaagt pro-Trumpgroep aan om uitblijven bewijs fraude

Een pro-Trumpgroep die heeft beloofd bewijs aan het licht te brengen voor de vermeende fraude door de Democraten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is aangeklaagd door een van zijn donateurs. De man uit North Carolina, die 2,5 miljoen dollar had geschonken, is boos dat er niets van de belofte is waargemaakt.

Fred Eshelman, een manager van een investeringsfonds, wil zijn geld terug en zegt dat hij ‘geregeld en herhaaldelijk’ vroeg naar de voortgang van het project. Op zijn verzoeken kreeg hij telkens ‘vage reacties, platitudes, en holle beloften’ terug, stelt Eshelman, die een aanklacht heeft ingediend bij een federale rechtbank in Houston (Texas).

De groep, genaamd True the Vote, had beloofd ‘om vermoedelijk illegaal stemmen en fraude in de verkiezingen van 2020 te onderzoeken, aan het licht te brengen en om te procederen”. In de week na de verkiezingen spande de groep vier rechtszaken aan. Die zaken zijn vorige week weer ingetrokken. ‘Hoewel we achter de getuigenis van kiezers staan, maken hindernissen voor het bepleiten van onze zaak, gecombineerd met tijdsbeperkingen, het noodzakelijk voor ons om een ander pad te bewandelen”, stelde de groep op zijn website.

Geen bewijs

Ondanks tal van beschuldigingen van verkiezingsfraude en onregelmatigheden door president Donald Trump, de verliezer van de verkiezingen, is er tot dusver geen bewijs gepresenteerd dat daar op wijst. De uitslag, namelijk dat Joe Biden naar verwachting met 306 kiesmannen president wordt, is tot dusver ongewijzigd gebleven.

Eshelman voelde zich aangetrokken door het plan van True the Vote, dat meerdere rechtszaken in swing states, het verzamelen van klachten van klokkenluiders, het mobiliseren van Republikeinse steun, en het uitvoeren van dataonderzoek inhield. In de gerechtelijke stukken staat dat hij op 5 november 2 miljoen dollar aan de groep overmaakte en een week daarna nog eens een half miljoen dollar.

Toen de groep niet in staat bleek om verslag uit te brengen van zijn activiteiten, werd het Eshelman duidelijk dat de groep ook niet in staat was om het plan uit te voeren, stelt hij. Toen hij zijn geld terugvroeg werd hem 1 miljoen dollar aangeboden met daarbij het verzoek om dan geen aanklacht in te dienen.