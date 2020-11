Werk Banksy geveild in Zwolle

Het gaat om het werk ‘Bird with Grenade’ uit 2002. Het werk is afkomstig uit de privécollectie van Jamie Wood, de zoon van Ron Wood, gitarist van de Rolling Stones. Hessink’s kreeg de vraag de werken uit de privécollectie van Wood en die uit zijn failliet gegane galerie in Londen te veilen. ‘Een kwestie van netwerken”, verklaart Richard Hessink, eigenaar van het veilinghuis.

Banksy zelf heeft het werk niet gecertificeerd. ‘Hij doet dat niet, omdat hij vindt dat zijn publieke werk op straat hoort en niet in de kunsthandel”, aldus Hessink. Als de kunstenaar het werk wel als echt zou aanmerken, zou het volgens de veilingmeester zeker meer dan een miljoen euro kunnen opbrengen. Hessink heeft wel andere bewijzen voor de echtheid van het werk, zoals een handgeschreven verklaring van iemand die erbij was toen Banksy het werk in 2002 in Los Angeles maakte.

Hessink’s verwacht donderdag biedingen uit de hele wereld. De veiling begint om 16.00 uur.