Brandbrief: Baudet viel ‘ziek hard’ uit tegen Eerdmans

De gewezen FVD-leider Thierry Baudet is vrijdag, tijdens een vergadering met kopstukken van de partij, hard uitgevallen tegen nummer vier van de kandidatenlijst Joost Eerdmans. ‘Er was sprake van een gespannen sfeer. Baudet viel ziek hard uit tegen Eerdmans”, schrijft FVD-Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij in een brandbrief aan het bestuur van de partij, die in het bezit van het ANP is.

Baudet heeft volgens Pouw-Verweij lacherig gedaan over antisemitische en homofobe uitingen in appgroepen door leden van de jongerenbeweging. De senator schrijft: ‘Ik gaf aan dat ik vond dat we antisemitisme of nazisme niet moesten tolereren. Thierry vroeg toen ‘waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan’? Ik gaf aan dat iedereen toch tegen antisemitisme was, en hij zei ‘bijna iedereen die ik ken is antisemiet’. Er werd gevraagd of hij een grap maakte, maar dat ontkende hij. Ik zei toen dat zelfs als je voor absolute vrijheid van meningsuiting bent, dat het relativeren van de Holocaust in een appgroep met relatieve vreemden erg dom was, en dat we ze dan toch moesten royeren omdat het dom en schadelijk gedrag was. Thierry zei toen ‘ze zijn niet dom, ze hebben juist een heel hoog IQ, daarom zeggen ze deze dingen ook’.’

Naast verschillen over de te voeren strategie bij de komende verkiezingen was er alom verbazing over een aantal complottheorieën uit de mond van Baudet. Pouw-Verweij schrijft: ‘Op een gegeven moment riep Thierry dat Corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen (’ik zal niet zeggen wie, want dan vindt Nicki me een antisemiet’) om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten. Hij riep dat het Hillary Clinton ‘en de pedofielen’ niet gelukt was, maar dat het via ‘cijona’ nu wel zou lukken.’

‘Eerdmans bracht in de vergadering een top-5 van programmapunten naar voren waar de FVD zich mee zou moeten profileren in de campagne. Baudet wilde zich primair focussen op het onderwerp ‘vrijheid’, en hoe dat verband hield met de maatregelen rond Corona. De meningen liepen hierover uiteen, en de discussie liep hoog op. Thierry stelde uiteindelijk dat hij drie miljoen doden zou accepteren als daarmee onze vrijheid gered werd”, aldus Pouw-Verweij in haar brief.

Baudet kreeg woensdagavond in het RTL-programma Beau vragen over de brief. Hij sprak van ‘malle verwijten’ en ontkende dat hij er antisemitische of racistische opvattingen op nahoudt.