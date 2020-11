Burgemeester Napels wil voetbalstadion naar Maradona vernoemen

‘Laten we het San Paolo-stadion vernoemen naar Diego Armando Maradona!!!”, schreef burgemeester Luigi de Magistris op Twitter. Het stadion werd woensdag fel verlicht ter ere van de gewezen sterspeler terwijl de Napolitaanse tifosi buiten rouwden.

Maradona hielp Napoli tweemaal aan de landstitel, in 1987 en 1990, en werd zo een held in de Zuid-Italiaanse arbeidersstad. Fans gingen er woensdag massaal de straat op terwijl het nieuws van Maradona’s overlijden verspreidde.

‘Diego liet onze mensen dromen, hij verloste Napels met zijn genialiteit”, schreef burgemeester De Magistris op Twitter. ‘Diego, Napolitaan en Argentijn, je gaf ons vreugde en geluk! Napels houdt van je!’

‘Het kan een idee zijn”, zei Aurelio de Laurentiis, de eigenaar en voorzitter van SSC Napoli in een radio-interview over de suggestie van de burgemeester. ‘Morgen wil ik beelden van zijn prestaties tonen in het stadion”, aldus De Laurentiis.

Napoli ontvangt donderdag het Kroatische Rijeka voor een wedstrijd in de Europa League. Aan de wedstrijd zal één minuut stilte voorafgaan.