Edison Klassiek Oeuvreprijs voor sopraan Roberta Alexander

De oeuvreprijs van de Edison Klassiek is dit jaar toegekend aan de sopraan Roberta Alexander. De Amerikaanse zangeres, die al jaren in Nederland woont, krijgt de prijs vanwege "haar enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de klassieke muziek, zowel nationaal als internationaal", aldus de organisatie. Alexander won in 1992 ook al een Edison voor haar cd met muziek van de componist Hendrik Andriessen.

De jury is lovend over haar werk: "Het is dit jaar precies 45 jaar geleden dat Roberta Alexander haar debuut maakte in Nederland, in een opera van Rossini. En nog altijd is de Nederlandse sopraan van Amerikaanse afkomst actief als zangeres en zangcoach. In de tussenliggende jaren bouwde Alexander een fantastische carrière en discografie op, zoals die unieke recital-cd’s, meestal met pianiste Tan Crone, op het label Etcetera Records. Stuk voor stuk bijzondere opnamen met vooral onbekende muziek van Mozart, via Puccini en Strauss naar Ives, Copland, Bernstein en Barber."

Ook roemt de jury onder andere haar rol in de "productie van Richard Strauss’ Elektra, waar Alexander als vijfde maagd een enorm belangrijke, theatrale opwaardering krijgt van regisseur Patrice Chéreau". De juryleden prijzen zich verder gelukkig "met zoveel mooie Alexander-opnamen" en een oeuvre "waaraan gelukkig nog steeds gewerkt wordt".

De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy's genoemd, is de oudste en een van de meest prestigieuze muziekprijs van Nederland en viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan. Edisons worden uitgereikt in drie genres: Klassiek, Pop en Jazz/World.