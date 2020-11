Van Engelshoven: vrouw heeft recht om veilig over straat te lopen

Veilig de straat op kunnen is ‘een basisrecht voor iedereen”. Met die woorden heeft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag - op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen - de campagne Orange the World afgetrapt.

Van Engelshoven schoof woensdag online aan bij een webinar vanuit het stadhuis in Arnhem. Volgens haar kan straatintimidatie ‘levens verwoesten’ en moet aan mannen duidelijk gemaakt worden dat ‘het niet stoer is’ om vrouwen bijvoorbeeld na te fluiten.

Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) spraken zich in filmpjes uit tegen geweld tegen vrouwen. Kaag benadrukte dat door de coronacrisis het geweld is toegenomen en zei dat internationaal moet worden samengewerkt om het probleem aan te pakken. Marcouch gaf aan dat het onderwerp nog te vaak onbespreekbaar blijft. ‘We moeten helpen de stilte te doorbreken”, zei hij.

Melden van geweld

De campagne Orange the World is bedoeld om geweld tegen vrouwen aan te kaarten. Het gaat niet alleen om straatintimidatie of geweld achter de voordeur, maar bijvoorbeeld ook om seksuele intimidatie op het werk en om wangedrag op het internet.

Thema van dit jaar is in Nederland het melden van geweld. De organisatie van Orange the World heeft woensdag een onlinepetitie gelanceerd, waarin de regering wordt opgeroepen om melden van geweld makkelijker en toegankelijker te maken. Die was om 19.00 uur zo’n 3200 keer getekend.

In veel gemeenten zijn gebouwen tot en met 10 december - de internationale dag van de mensenrechten - oranje gekleurd om aandacht te vragen voor de campagne. Zo is onder andere het Stadhuis van Utrecht, de Erasmusbrug in Rotterdam, het filmmuseum Eye in Amsterdam en diverse kerken, gemeentehuizen, bruggen en molens verlicht met de kleur oranje, die symbool staat voor een zonnige toekomst.