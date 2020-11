Trump in beroep tegen goedkeuring uitslag Pennsylvania

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft Trumps persoonlijke advocaat ​​Rudy Giuliani gevraagd het hoger beroep te bepleiten in de federale rechtszaak in Pennsylvania om de verkiezingsuitslag in die staat. Het team van Trump beoogt via het geding de goedkeuring van de overwinning van de verkozen president Joe Biden daar ongedaan te maken.