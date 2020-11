Duitsland verbiedt afsteken vuurwerk op grote pleinen

De regering in Berlijn en de zestien deelstaten zijn dit overeengekomen tijdens hun jongste overleg over de coronacrisis. Zij besloten verder de coronamaatregelen rond de feestdagen te versoepelen. Van 23 december tot uiterlijk 1 januari zijn bijeenkomsten in de nauwe familie- of vriendschapskring toegestaan ​​voor maximaal tien personen, waarbij kinderen tot 14 jaar niet meetellen.

