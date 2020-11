Licht verlies voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Beleggers deden het wat rustiger aan na de recente sterke opmars. De hoop dat het einde van de coronacrisis in zicht is met de komst van vaccins tegen het virus zorgde eerder voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 606,39 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 905,04 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,6 procent.

ABN AMRO behoorde tot de grootste dalers in de AEX met een min van 2,9 procent, na een kritisch rapport van Jefferies. Analisten van de Amerikaanse zakenbank waarschuwden dat de investeerdersdag die ABN AMRO volgende week houdt mogelijk een teleurstelling wordt. Verzekeraar Aegon zakte bijna 4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was koploper met een plus van 5,2 procent.

BAM

In de MidKap stond bouwer BAM (min 10 procent) onderaan. Beleggers namen wat winst na de forse koersstijging van ruim 40 procent van het aandeel in de afgelopen twee dagen. Altice Europe zakte 0,7 procent tot 4,39 euro. Next Private heeft een formeel bod uitgebracht op het kabel- en telecomconcern. Het bod van het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, de oprichter van Altice, komt neer op 4,11 euro per aandeel. Roestvrijstaalmaker Aperam kampte met een adviesverlaging door Deutsche Bank en verloor 1,5 procent.

Biotechnoloog Vivoryon werd 6,6 procent meer waard bij de kleinere bedrijven dankzij een koopadvies van Hauck & Aufhauser. Op de lokale markt daalde HAL 0,2 procent. De investeerder is in de eerste negen maanden van het jaar 1,2 miljard euro aan vermogenswaarde kwijtgeraakt. Vooral de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar Boskalis waren daar verantwoordelijk voor.

De euro noteerde 1,1906 dollar, tegenover 1,1825 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 45,56 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 48,39 dollar per vat.