Spanje wil hoogstens zes personen bij kerstvieringen

‘Dit getal komt niet zomaar ergens vandaan”, vertelde premier Sanchez op een persconferentie in Mallorca. ‘Het is een aantal dat volgens gezondheidsdeskundigen en wetenschappers streng en restrictief genoeg is om een nieuwe golf van infecties te voorkomen.’

Het plan dat de Spaanse regering woensdag naar buiten bracht, moet nog besproken worden met de regionale autoriteiten dus kan nog veranderen. In sommige regio’s, zoals Catalonië en Madrid, pleiten de autoriteiten voor een minder streng limiet van tien personen tijdens de feestdagen.

In Spanje is bij 1.594.844 mensen het coronavirus vastgesteld, waarmee het land wereldwijd een zesde plek inneemt. Dinsdag steeg het dodenaantal met 537 naar 43.668. Dat was tot nu toe de hoogste dagelijkse stijging in de tweede golf.