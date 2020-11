Brievenbussen ondanks vuurwerkverbod dicht rond jaarwisseling

Brievenbussen worden ook dit jaar in de aanloop naar oud en nieuw afgesloten, om zo schade aan post door vuurwerk te voorkomen. Het verbod op het afsteken van vuurwerk dat de overheid dit jaar instelt, brengt daar geen verandering in.

‘Ook dit jaar nemen we geen enkel risico en worden de brievenbussen op 30 december afgesloten”, meldt een woordvoerster van PostNL. Het postbedrijf sluit ieder jaar rond de jaarwisselingen brievenbussen af met strips, om zo te voorkomen dat vandalen vuurwerk in de oranje bussen gooien. Wel kunnen klanten voor het versturen van brieven terecht bij PostNL-punten in winkels.

Het kabinet besloot dit jaar het afsteken van vuurwerk te verbieden om hulpdiensten en zorgverleners te midden van de corona-uitbraak te ontlasten. Mede door ongelukken met vuurwerk is de nieuwjaarsnacht een van de drukste momenten voor de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.