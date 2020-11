Overwegend lagere opening Wall Street na records

De Dow-Jonesindex, met dertig grote bedrijven die een afspiegeling zijn van het Amerikaanse bedrijfsleven, brak dinsdag voor het eerst in zijn bestaan door de grens van 30.000 punten.

De Dow noteerde kort na opening een min van 0,3 procent op 29.951 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3628 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 12.123 punten. De handelsvolumes zullen in de aanloop naar Thanksgiving traditiegetrouw wat lager zijn.

Economische groei

Voor de openingsbel werden beter dan verwachte cijfers over de orders voor duurzame goederen gemeld. De cijfers over het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen vielen iets slechter uit dan geraamd. Het ministerie van Arbeid meldde met 778.000 nieuwe aanvragen, het hoogste aantal in de voorbije vijf weken. Ook was er een nieuwe raming over de economische groei in de Verenigde Staten in het derde kwartaal. De gemelde groei met ruim 33 procent was als verwacht.

Na de openingsbel volgen nog gegevens over huizenverkopen en het sentiment onder Amerikaanse consumenten. Ook wordt informatie over inkomens en bestedingen door huishoudens bekendgemaakt, evenals de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Gap

Qua bedrijven weten onder meer de producent van landbouwmachines Deere en modemerk Gap de aandacht op zich gericht na cijfers. Deere won 1 procent, maar Gap kelderde meer dan 18 procent.

Warenhuisketen Nordstrom verraste met een operationele winst en werd ruim 6 procent hoger gezet. Maker van pc’s Dell Technologies (min 2 procent) en diens branchegenoot HP Inc (plus 6,7 procent) openden ook de boeken.