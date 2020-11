Baudet en partijbestuur Forum voor Democratie op ramkoers

Thierry Baudet en het partijbestuur van Forum voor Democratie liggen op ramkoers. Thierry Baudet is niet van plan zijn plek in het bestuur van Forum voor Democratie op te geven, laat hij aan het ANP weten. Drie van de vijf bestuursleden hebben hem dat wel gevraagd.

Vanwege de ophef rond de jongerenafdeling van de partij trad Baudet dinsdag terug als partijvoorzitter, nadat hij maandag al was teruggetreden als lijsttrekker. Hij bleef wel lid van het bestuur. In eerste instantie zei een woordvoerder woensdag dat de overige bestuursleden hem uit het bestuur hadden gezet, maar later werd dat genuanceerd: Baudet was gevraagd op te stappen.

Baudet laat desgevraagd weten niet op dat verzoek in te gaan. "Ze hebben dat absurde besluit nu ook weer teruggetrokken." Tegen de NOS spreekt Baudet woensdag van "een coup". Baudet zegt het partijkantoor niet meer in te kunnen, omdat de sloten zijn vervangen.

Bestuurslid Lennart van der Linden nam dinsdag het voorlopig voorzitterschap op zich, nadat Baudet was teruggetreden. Hij en twee andere bestuursleden - secretaris Astrid de Groot en Rob Rooken - vroegen aan Baudet zijn bestuurszetel op te geven, aldus een woordvoerder van de partij. Ze deden dat omdat hij zich niet heeft gehouden aan de afspraken die woensdag nog binnen het bestuur gemaakt zijn.

Baudet heeft nog de controle over het Twitter-account van FVD, en de website. Zijn verklaring over het uitschrijven van een lijsttrekkersverkiezing staat op beide kanalen. Op het Twitter-account staat nu: "Bestuursleden kunnen wél zelf opstappen - en dat is dan ook de oproep die @thierrybaudet heeft gedaan aan de bestuursleden die zich tegen hem hebben gekeerd."