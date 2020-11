Snel: Toeslagen is fabriek zonder greintje menselijke maat

De ‘kern’ van wat er mis is gegaan in het schandaal met de kinderopvangtoeslag is dat Nederland een stelsel kent ‘zonder een druppeltje menselijke maat”. Dat zegt oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in een verhoor over zijn rol in de affaire. Toeslagen is een ‘enorme fabriek”, waarbij het alleen maar gaat om het afvinken van velden in formulieren.