Trage aanpak Slob ventilatie op scholen irriteert Tweede Kamer

De Tweede Kamer is geïrriteerd over de trage vooruitgang wat betreft de aanleg van goede ventilatie op scholen. Begin oktober maakte onderwijsminister Arie Slob bekend 360 miljoen euro voor ventilatie op scholen vrij te maken, maar schoolbesturen kunnen pas vanaf 1 januari dat geld aanvragen. Met de winter voor de deur is dat veel te laat, klinkt eensgezind in de Kamer.

Veel projecten op scholen zijn uitgesteld omdat het geld nog niet beschikbaar is. Als de ventilatie niet op orde is, wordt geadviseerd tijdelijk te luchten door ramen en deuren open te zetten.

"Dit had toch allang geregeld moeten zijn" zegt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. Volgens GroenLinks vraagt de Kamer hier al sinds de zomer om. "Toen was het 25 graden, nu komt de vrieskou eraan", zegt Lisa Westerveld. CDA-er Michel Rog wil dat het kabinet garantstaat voor de kosten die scholen nu maken om de ventilatie op orde te krijgen. "Het is ijskoud in klaslokalen. Voldoet dit nog wel aan de arbeidsomstandighedenwet en kunnen wij het leraren en ander personeel wel aandoen om in dat soort ijskoude lokalen les te geven?"

Begin oktober beloofde Doekle Terpstra, voorzitter van het door het kabinet opgerichte Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), dat "op een uitzondering na kinderen niet met jassen en truien aan in de klas hoeven te zitten. Het is niet de bedoeling dat we Siberische omstandigheden krijgen."

Ventilatie in scholen staat sinds augustus hoog op de agenda, nadat in een verzorgingstehuis in Maassluis was gebleken dat een ventilatiesysteem mogelijk een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus. Volgens het RIVM is de kans dat corona via kleine druppeltjes (aerosolen) verspreid wordt klein, maar is het altijd goed dat scholen voldoen aan de ventilatierichtlijnen.