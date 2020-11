Thierry Baudet is per direct uit het partijbestuur van Forum voor Democratie verwijderd. Dat is gebeurd na zijn nieuwe statement woensdag dat hij toch weer lijsttrekker en partijleider wil worden. Dat laat een woordvoerder van FVD weten.

Hij benadrukte daarbij dat de door Baudet geopperde lijsttrekkersverkiezing geen bestuursbesluit was.