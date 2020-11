‘Denk ook aan werkende ouders bij verlengen kerstvakantie’

Het bedrijfsleven is niet enthousiast over het mogelijk verlengen van de kerstvakantie als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet deze week te onderzoeken of scholen rond de feestdagenperiode langer gesloten kunnen blijven. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat werkende ouders in de verdrukking komen, omdat ze onder werktijd ook voor thuiszittende kinderen moeten zorgen.