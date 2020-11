Amsterdam steekt extra geld in herstel economie

Amsterdam trekt nog eens 28 miljoen euro uit voor het herstel van de economie, die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld om via een imagocampagne een ander soort toerisme op gang te brengen. Zo wil de stad meer zakelijke reizigers en congresgangers trekken en daarnaast ‘op kwaliteit gerichte’ toeristen, die liever komen voor de musea dan om te feesten.