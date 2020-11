AEX begint met kleine plus

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine plus begonnen. De andere Europese beursgraadmeters openden ook met kleine winsten. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars van de afgelopen dagen en verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daar sloot de Dow-Jonesindex voor het eerst in de geschiedenis boven de 30.000 punten. Ook de brede S&P 500 bereikte een nieuwe recordniveau.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 607,84 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 902,78 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent.

Altice Europe daalde 3,1 procent in de MidKap. Next Private heeft een formeel bod uitgebracht op het kabel- en telecomconcern. Voor Altice heeft het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, de oprichter van Altice, 2,5 miljard euro over. Het bestuur van de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming staat achter het overnamevoorstel. Het bod van Next Private komt neer op 4,11 euro per aandeel.