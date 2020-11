Leider Hongkong: beëindigen politieke chaos is prioriteit

Carrie Lam, de leider van Hongkong heeft in haar jaarlijkse beleidstoespraak verklaard dat het beëindigen van de chaos in het politieke systeem van Hongkong komend jaar haar prioriteit is. Volgens Lam moet de Chinese grondwettelijke orde in de semiautonome stad worden hersteld. Het was de eerste jaarlijkse beleidstoespraak van Lam sinds China de repressie tegen de prodemocratische beweging heeft opgevoerd door middel van de nieuwe nationale veiligheidswet voor Hongkong.

Lam deed de toespraak in de zaal van het Hongkongse parlement, de Wetgevende Raad. Ze had de speech meer dan een maand uitgesteld omdat ze in Peking moest overleggen met de Chinese machthebbers over economische herstelplannen voor het financiële centrum.

Het optreden van de Chinese regering in Hongkong stond afgelopen jaar uitgebreid in de aandacht, in het bijzonder door het invoeren van de nationale veiligheidswet in juni. Die kwam er na maanden van massademonstraties voor meer democratie in Hongkong, de hevigste in decennia.

‘Systeem herstellen na chaos’

‘In het afgelopen jaar, heeft Hongkong de zwaarste politieke uitdagingen doorstaan sinds de terugkeer naar het moederland”, aldus de leider van de voormalige Britse kroonkolonie. ‘Een van onze dringende prioriteiten is om de grondwettelijke orde en ons politieke systeem te herstellen na de chaos.’

Lam kondigde aan dat de regering ambtenaren meer eden wil laten afleggen en het volk wil gaan bijscholen ‘om het begrip van de rechtsstaat te bevorderen”. Ze beschuldigde buitenlandse regeringen en parlementen van ongeoorloofde bemoeienis met Hongkong. Wat haar betreft zijn de zaken van Hongkong Chinese binnenlandse aangelegenheden, zei Lam.

Lam, de minst populaire leider van Hongkong sinds de overdracht aan China in 1997, deed haar toespraak vorig jaar via een videoverbinding nadat oppositieleden in het voorafgaande jaar door haar speech heen joelden.

Daarvan was dit jaar geen sprake nu de prodemocratische oppositieleden massaal hun ontslag als parlementariër hebben ingediend. Zij deden dat uit protest nadat de regering met behulp van China vier oppositieparlementariërs uit hun functie had ontheven.