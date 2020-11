Japanse oud-premier Abe in verlegenheid om corruptie-aantijgingen

De om gezondheidsredenen opgestapte Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft als premier invloedrijke aanhangers met etentjes gefêteerd op kosten van de belastingbetaler, zeggen bronnen die dichtbij Abe staan. Als de beschuldigingen kloppen, is dat een schending van de Japanse wetgeving omtrent verkiezingen en campagnefinanciering. Het schandaal schaadt mogelijk niet alleen Abes politieke reputatie, maar ook die van de huidige premier Yoshihide Suga, rechterhand van Abe toen hij premier was.

Politici in Japan mogen geen geschenken aanbieden aan kiezers. De wetgeving daarop is zo streng dat een minister in 2014 ontslag nam nadat hij in de zomer papieren waaiers had uitgedeeld. Abe ontkende vorig jaar in het parlement al eens stellig dat hij overheidsgeld heeft gebruikt om feestjes te betalen. De oppositie voelde hem toen stevig aan de tand.

Tegen verslaggevers zei hij dinsdag dat hij op de hoogte is van de beschuldigingen en dat hij ‘volledig zal meewerken’ aan het onderzoek van de openbaar aanklager in Tokio. Abe wilde verder geen commentaar geven.

Yukio Edano, de leider van oppositiepartij CDP, zei dat de laatste onthullingen inhouden dat Abe het parlement heeft voorgelogen toen hij ontkende de feestjes met overheidsgeld te hebben betaald. ‘Premier Suga was ook de leider van de regering-Abe in zijn positie als hoofdkabinetssecretaris, en kan die verantwoordelijkheid niet ontlopen”, aldus Edano.

Abe, die in september vanwege lichamelijke klachten opstapte als premier, is momenteel parlementariër in het Lagerhuis. De oppositie heeft geëist dat hij woensdag in het parlement reageert op de beschuldigingen aan zijn adres, maar Abes regeringspartij LDP weigert daarin mee te gaan. Volgens de LDP is de eis van de oppositie ‘onredelijk”.

Japanse media, waaronder de publieke omroep NHK, stellen dat het kantoor van de premier in Abes laatste vijf jaren als premier ongeveer 8 miljoen yen (zo’n 64.000 euro) heeft betaald voor jaarlijkse etentjes voor zijn aanhangers in chique hotels. Hoewel elke aanwezige zo’n 40 euro moest betalen om de etentjes bij te wonen, stegen de kosten van de feestjes in die vijf jaar tot omgerekend zo’n 160.000 euro.

De aanklagers bestuderen momenteel documenten van de hotels, waarin gesuggereerd wordt dat het kantoor van Abe meebetaalde aan de recepties. Ook zijn enkele voormalige medewerkers van Abe ondervraagd.