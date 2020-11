Industrie verwacht volgend jaar minder investeringen

De Nederlandse industrie verwacht in 2021 minder te investeren in machines, vervoersmiddelen, gebouwen en andere zogeheten materiële vaste activa. Dat komt onder meer door de onzekerheid vanwege de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gerekend op een daling van de investeringen met 3 procent.

Het statistiekbureau zegt dat bijna een derde van de industriële ondernemers door de coronacrisis negatiever is over de verwachte investeringen. Die gaan waarschijnlijk vooral dalen in de raffinaderijen en chemie en de metaalindustrie. Dat zijn twee branches met een groot gewicht in het totaalcijfer van de industrie.

Er zijn ook branches waar producenten juist meer denken te investeren. Zo gaan producenten uit de transportmiddelsector ervan uit dat ze ruim een derde meer investeren. Ook ondernemers uit de textielindustrie en de papier- en grafische industrie zijn duidelijk positiever over 2021, aldus het CBS.

Voor dit jaar wordt op een daling van de investeringen in de industrie met 11 procent gerekend. Vorig jaar werd een bedrag van iets meer dan 12 miljard euro geïnvesteerd, bijvoorbeeld voor het vervangen van verouderde apparatuur.