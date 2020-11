Utrechtse ontuchtverdachten ‘zochten grens op’

De kans dat Nico L. zich nogmaals vergrijpt aan minderjarige jongens is heel groot, zeggen deskundigen. De 60-jarige L. staat samen met voormalig radio-dj Romeo (Hans) A. (65) in de rechtbank in Utrecht terecht voor onder meer ontucht en het ronselen van (minderjarige) jongens en jonge mannen voor en het aanzetten tot prostitutie.

Beiden zijn in het verleden meerdere keren veroordeeld in onder meer ontuchtzaken. De deskundigen hebben niet het idee dat L. inzicht heeft in wat hij fout doet, erkende hij min of meer in de rechtbank. ‘Een jongen die vandaag 17 is, kan morgen 18 zijn. Ik had een beetje mijn eigen grens”, zei hij. De rechter vroeg hem of iemand ‘met zijn strafblad wel op zo’n manier de grens moest opzoeken”. Dat was wellicht niet handig, zei L.

A. had niet meegewerkt aan onderzoeken naar zijn persoonlijkheid, dus deskundigen kunnen niets zeggen of er een grote kans op herhaling is. Zelf is de oud-dj van de AVRO daar duidelijk over. ‘De kans op herhaling is nul.’ Hij zegt dat hij erin geluisd is door de jongens. ‘Ze liegen allemaal. Dat is de reden dat ik hier zit.’

Illegaal bordeel

De mannen worden ervan verdacht vanuit hun woningen in Utrecht in 2017 en 2018 een illegaal bordeel te hebben gerund, waar vele jonge mannen en jongens werkten. Veelal ging het om kwetsbare jongens. Volgens het Openbaar Ministerie moesten de slachtoffers eerst met de verdachten op ‘proefdates’. Als zij bevielen, regelden zij klandizie. Het ging om tientallen of zelfs honderden klanten.

De mannen probeerden de jongens aanvankelijk voor ze te laten liegen nadat de politie invallen had gedaan in de woningen. A. zei bijvoorbeeld tegen een van de slachtoffers dat hij tegen de politie moest vertellen dat hij al meerderjarig was toen ze voor het eerst seks hadden en ‘verder moest hij zo min mogelijk zeggen”.

Vies

Een van de slachtoffers zei dinsdag in de rechtbank dat hij zich nog altijd ‘vies’ voelt. ‘Wat ik het ergste vind, is dat ze mij een schuldgevoel gaven en de indruk gaven alsof ik dit voor mezelf deed.’ Op de aanklacht tegen A. staan ook twee verkrachtingen. L. wordt naast de mensenhandel ook beschuldigd van bezit en verspreiding van kinderporno.

De rechtbank Utrecht heeft drie dagen uitgetrokken voor de zaak, die maandag begon. Donderdag volgt de strafeis. De rechtbank doet 14 januari uitspraak.