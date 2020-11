Spaanse politie neemt 372.000 cannabisplanten in beslag

De Spaanse politie heeft bij invallen meer dan 372.000 cannabisplanten in beslag genomen. Dat is ongeveer een derde van de gebruikelijke hoeveelheid die jaarlijks in Spanje wordt ontdekt. Bij de opsporing is volgens de Spaanse Guardia Civil een professioneel netwerk opgerold.

De invallen vonden plaats in oktober en november, maar het onderzoek was al gaande sinds mei. De politie ontdekte 52 plantages in Madrid en andere regio’s in het land. Er werden drie Spaanse verdachten gearresteerd. Zij zouden mensen in dienst hebben gehad die dachten dat ze medicinale wiet verbouwden. Ook werden enkele tonnen vacuümverpakte wiet, gereedgemaakt voor de verkoop, ingenomen.

De Spaanse politie neemt volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks ongeveer een miljoen cannabisplanten in beslag. De illegale wietteelt is er de afgelopen jaren toegenomen, waardoor Spanje nu de belangrijkste producent van de Europese Unie is. De in Spanje geteelde cannabis wordt vaak geëxporteerd naar andere Europese landen.