De Jonge: extra coronaregels tijdens kerst ook mogelijk

Een verruiming van de coronaregels tijdens de feestdagen, waar het kabinet nog op had gehoopt "is toch wel echt op losse schroeven komen te staan", zegt minister Hugo de Jonge. Een aanscherping van de maatregelen is inmiddels ook mogelijk, zegt hij, omdat het aantal nieuwe besmettingen per dag niet snel genoeg daalt.

Pas op 8 december kan het kabinet echt duidelijkheid geven, zegt De Jonge. "Dat betekent dat we komende weken de vinger aan de pols moeten houden." Extra maatregelen zijn volgens hem mogelijk, maar "laten we ook niet te snel conclusies trekken". Over het hele land nemen de dagelijkse besmettingscijfers nauwelijks af, maar De Jonge ziet ook positieve punten: het aantal ziekenhuis- en intensivecareopnames gaat de goede kant op.

Wel zit hij in zijn maag met het feit dat het 'reproductiegetal' weer boven de 1 ligt. Gemiddeld steekt één persoon dus meer dan één andere persoon aan. Op die manier stijgt het aantal besmettingen. Al met al komen de cijfers "nog niet in de buurt van goed genoeg" om te versoepelen, denkt De Jonge. Als mensen kerst samen willen vieren, met iets soepeler regels "zullen we echt alles op alles moeten zetten de komende week".

De deskundigen die het kabinet adviseren roepen op de regels niet minder streng te maken tijdens de kerstvakantie, uit angst voor een nieuwe opleving van het virus. Ook moet er gekeken worden naar het langer sluiten van de scholen rond de kerstvakantie. De Jonge wil daar alleen aan denken "als je écht niet anders kunt". Het kabinet ging aan het begin van de corona-uitbraak nog vrijwel altijd mee in het advies van expertteam OMT, maar wijkt daar de afgelopen maanden steeds vaker van af.