Coronavirus vastgesteld bij nertsen in Polen

Ook op nertsenboerderijen in Polen is het coronavirus vastgesteld. Acht van de 91 onderzochte nertsen op een pelsfarm in het noordwesten van Polen bleken het virus bij zich te dragen, ontdekten wetenschappers van de medische universiteit in Gdansk. Mogelijk zijn ze besmet door mensen.

Polen is volgens dierenrechtengroepen na China en Denemarken de grootste bontproducent ter wereld. Denemarken is bezig het leeuwendeel van de 17 miljoen nertsen te ruimen nadat het coronavirus zich had gemuteerd bij de dieren. In Nederland is het coronavirus op zeventig nertsenhouderijen aangetroffen. De dieren daar zijn afgemaakt.

Ook op nertsenfokkerijen in Italië, Frankrijk, Ierland, Zweden, Griekenland en de VS waart het virus rond.

Rusland is van plan de nertsenpopulatie in het land uit voorzorg te gaan vaccineren tegen het virus, zei een topman van een groot staatsnertsenbedrijf. Het vaccin wordt nog getest. In Rusland zijn vooralsnog geen besmette nertsen ontdekt.