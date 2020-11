Iets minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantaI coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is iets gedaald. Na twee dagen van lichte toenames nam het aantal af van 1968 tot 1925. Dat zijn 43 patiënten minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het centrum rapporteerde zondag en maandag toenames van respectievelijk 31 en 35 patiënten. Schommelingen zijn niet verrassend, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Actute Zorg (LNAZ), aangezien ook het aantal nieuwe besmettingen niet in een rechte lijn omlaag is gegaan de afgelopen weken.

Van de opgenomen patiënten zijn er 526 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er 10 minder dan een dag eerder. Buiten de intensive cares, op de verpleegafdelingen, liggen 1399 coronapatiënten, 33 minder dan een dag eerder.

De afgelopen 24 uur zijn 10 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie er 2 op de ic liggen. Ziekenhuizen in de grote steden in de Randstad hebben het nog altijd het drukst met de behandeling van coronapatiënten. Ook in Brabant, Midden-Nederland en Twente is de belasting van de zorg nog hoog.