Baudet sluit zelf terugkeer in Kamer na verkiezingen niet uit

Thierry Baudet sluit niet uit dat hij, als hij in maart veel voorkeursstemmen krijgt bij de Tweede Kamerverkiezingen, terugkeert in de Tweede Kamer. "Ik kan niet vooruitlopen op die tijd", zei hij dinsdag bij het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam.

"Ik ben nog niet klaar met de politiek, met Forum of met Nederland", voegde Baudet eraan toe. Hij geeft zijn plek als lijsttrekker op, maar wil graag helemaal onderaan de lijst. Zo wil hij de partij ondersteunen. Een 'lijstduwer' is vaak een prominent partijlid dat niet de ambitie heeft echt in de Kamer te komen.

"Er is nog heel veel werk te doen." Het dubbelzinnige antwoord van Baudet is opmerkelijk, want huidig onafhankelijk Kamerlid en FVD-kandidaat Wybren van Haga zei een uur eerder nog dat Baudet na de verkiezingen sowieso niet terugkomt in de Tweede Kamer.