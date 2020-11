Groningers mogen onterecht betaalde schadevergoeding houden

Tientallen Groningers die ten onrechte een schadevergoeding hebben ontvangen voor de waardedaling van hun huis door aardbevingsschade, hoeven die niet terug te storten. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Door een fout van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben 88 mensen een vergoeding ontvangen die zij niet hadden moeten krijgen. Zij kwamen niet in aanmerking omdat zij al waren gecompenseerd, veelal met een nieuwe woning.

De fout lag bij het IMG, zegt Wiebes op vragen vanuit de Kamer. Omdat het gaat om een ‘geïsoleerde groep’ en de vergissing ‘hopelijk eenmalig’ is geweest, geeft de minister het instituut de mogelijkheid om niet terug te vorderen. Het gaat volgens IMG om een totaalbedrag van 1 miljoen euro.

Door in te grijpen hoopt Wiebes te voorkomen dat opnieuw ‘onduidelijkheid’ ontstaat over compensatie voor Groningers die schade hebben geleden door de jarenlange gaswinning in de provincie. Hij wil ook ‘geen verwachtingen creëren om die vervolgens niet na te komen.’