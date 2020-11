Meer Saudi’s aangeklaagd in zaak Khashoggi, Turks proces verdaagd

In de Turkse rechtszaak over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi zijn zes Saudische verdachten toegevoegd, waardoor in Istanbul in totaal 26 Saudi’s bij verstek worden berecht voor betrokkenheid bij de moord. Khashoggi werd in oktober 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul gedood en in stukken gesneden.