Van Haga: Baudet keert niet terug in de Tweede Kamer

Thierry Baudet zal na de verkiezingen in maart niet voor Forum voor Democratie terugkeren in de Tweede Kamer. Dat zegt partijgenoot en Tweede Kamerlid Wybren van Haga. ‘Strikt theoretisch kan het, maar het gaat niet gebeuren.’

Baudet kondigde maandag aan zich terug te trekken als lijsttrekker van FVD. Dat gebeurde nadat er de hele dag crisisberaad was geweest over de jongerenbeweging van Forum. Die raakte dit weekeinde opnieuw in opspraak door antisemitische en racistische appjes.

Volgens Van Haga is er niet zoveel aan de hand bij de jongerenbeweging JFVD. ‘Het waren twee appjes.’ Van Haga is samen met onder anderen senator Paul Cliteur aangewezen om onderzoek te doen naar de appjes bij de jongerenclub van de partij.

Van Haga zal zelf niet voor het lijsttrekkerschap gaan. ‘Ik word zeker geen lijsttrekker.’ Joost Eerdmans heeft al wel laten weten beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap.