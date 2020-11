RIVM: afname coronagevallen stagneert, reproductiegetal stijgt

Het aantal coronagevallen daalt nog wel, maar de afname stagneert. Daarvoor waarschuwt het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat kreeg in de afgelopen week 36.931 meldingen van positieve coronatests, ongeveer evenveel als de week ervoor. Toen meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 37.706 meldingen van positieve coronatests had gekregen.