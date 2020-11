Vakbonden verdeeld over advies verlengde kerstvakantie

‘Scholen doen er alles aan om open te kunnen blijven”, aldus een woordvoerster van CNV. ‘Ze willen zo min mogelijk onderwijstijd verloren laten gaan. Tijdens de eerste golf zijn er grote achterstanden ontstaan bij leerlingen. Daarmee wordt ook de druk op het personeel vergroot, want zij moeten leerlingen weer bijspijkeren.’

Gooi dus niet zomaar de scholen dicht, maar laat hen eventueel een periode online lesgeven, vindt CNV. ‘Dat biedt in ieder geval voor een deel van de leerlingen een uitkomst.’ Praktijklessen kunnen natuurlijk niet gemakkelijk vervangen worden door online-onderwijs. ‘Maar als scholen dicht moeten vanwege de verspreiding van corona, dan is dit volgens ons nog de beste optie.’

Hele klus

Vakbond AOb is minder kritisch op het idee van een verlengde kerstvakantie. ‘Scholen staan hier achter,’ aldus een woordvoerster. ‘Sommige scholen kijken zelf ook al of ze de vakantie kunnen verlengen, bijvoorbeeld door studiedagen in te plannen.’ Als het kabinet echt een langere verlenging wil, is het volgens haar noodzakelijk voor scholen om zich voor te bereiden. ‘Ze hebben een planning, van toetsweken en schooladviezen. Het is een continubedrijf. Het zal voor iedereen weer een hele klus worden om zo’n extra lange vakantie mogelijk te maken.’

Hoeveel weken er maximaal aan de vakantie vastgeplakt kunnen worden, kan ze niet zeggen. ‘Dat is aan het OMT.’