PostNL leegt brievenbussen weer vaker in drukke decembermaand

PostNL is naar eigen zeggen goed voorbereid op de grote decemberdrukte qua post. Waar er gemiddeld 6,8 miljoen brieven per dag door de handen van de bezorgers gaan, wordt dit rond de feestdagen bijna verdubbeld tot gemiddeld 11,7 miljoen brieven per dag.

Volgens onderzoek door PostNL zorgt de coronacrisis voor extra drukte. Doordat mensen minder contact met elkaar kunnen hebben, zullen naar verwachting meer kaartjes worden verstuurd.

Meer kerstkaarten

Onderzoek onder duizend consumenten wijst uit dat 40 procent van hen van plan is meer kerstkaarten te versturen dan normaal. Bijna twee derde van de ondervraagden denkt dat vrienden en familie juist dit jaar wel een steuntje kunnen gebruiken in de vorm van een kaartje.

Eerder meldde PostNL al dat ook bij de pakketdivisie alle voorbereidingen zijn getroffen. Het bedrijf heeft zo’n duizend extra mensen nodig bij de pakkettak, bovenop de 8000 tot 9000 werknemers die zich daar nu al bezig mee houden. Op de drukste dagen verwacht PostNL tot 1,5 miljoen pakketten per dag te bezorgen.