Schaakrubriek: Een pakketje met twee boeken

Iemand heel ver hiervandaan heeft aan mij gedacht, heeft iets in een doos gedaan en naar de post gebracht. De doos is met de trein gegaan, de trein ging door de nacht en vanmorgen kwam het aan. Wie had dat bedacht? Een aangepaste versie van het gedicht van Willem Wilmink en wie het bedacht had was Murray Chandler van Gambit Publications.

En wat zat er in de doos? Twee boeken, Graham Burgess An Idiot-proof-chess-opening repertoire (€ 24.30) en Martyn Kravtsiv 600 Modern Chess Puzzles (€ 23.50). Om met het tweede boek te beginnen, de auteur stelt dat gevoel voor tactische situaties essentieel is om een goede schaker te worden. En dat gevoel kan men ontwikkelen door te oefenen. Deze Oekraïense grootmeester kan het weten als specialist in Blitz schaken. De stellingen zijn nieuw en verdeeld over thema’s. Eerst zo’n 70 opwarmertjes, maar dan het echte werk met thema’s als Checkmate of Choice, waarbij men kan kiezen tussen twee zetten. Bij Getting Tricky krijgt de lezer een hint maar niet bij de Eindspel Oefeningen. En dan volgen 45 harde noten om te kraken. Moeilijk, maa..

