FVD-senator Frentrop ziet weinig veranderen na vertrek Baudet

Eerste Kamerfractievoorzitter Paul Frentrop denkt dat er door de terugtrekking van Thierry Baudet ‘in wezen’ niet zoveel verandert binnen Forum voor Democratie. ‘Qua inhoud en qua ideeën blijven we gewoon allemaal het zelfde doen”, zei hij dinsdagochtend.

Hij wil niet ingaan op de ophef die is ontstaan rond de jongerenvereniging JFVD. ‘Daar weet ik niks van.’ Frentrop wil zich ‘beperken tot de feiten: er zijn twee wijzigingen op de concept-kandidatenlijst. Dat is het eigenlijk.’

Frentrop spreekt evenmin van een scheuring, omdat hij ‘niet het gevoel heeft dat Baudet vertrekt. Hij is alleen geen lijsttrekker meer.’

De hele situatie is volgens de senator niet prettig maar hij wijst erop dat Baudet heeft gezegd dat hij bij de partij blijft. Hij heeft inmiddels vernomen dat Baudet geen partijvoorzitter meer is, maar gaat ook daar niet op in.

Frentrop noemt het besluit van Baudet om zich terug te trekken ‘verrassend’ maar hij heeft ‘er wel respect voor”.