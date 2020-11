Volledige zittende fractie 50PLUS weg na verkiezingen

Alle Kamerleden die nu nog namens 50PLUS in de Tweede Kamer zitten, staan niet op de lijst voor de komende verkiezingen in maart. Dat meldt de partij. Ook Gerrit Jan van Otterloo keert niet terug op het Binnenhof.

Na het vertrek van partijleider Henk Krol, bleef 50PLUS met drie Kamerleden over. Fractievoorzitter Corrie van Brenk deed een gooi naar het partijleiderschap, maar verloor de verkiezing van Liane den Haan, chef van ouderenorganisatie ANBO. Omdat de onenigheid over het pensioenakkoord te groot is, kondigde Van Brenk aan niet op de lijst te komen als Den Haan het partijleiderschap zou winnen.

Maandag zei ook Léonie Sazias dat ze niet meer op de lijst wilde. Sazias zei eerst ook nog het partijleiderschap te ambiëren, maar sprak al snel haar steun uit voor Den Haan. Toch keert Sazias niet onder haar leiding terug in de Tweede Kamer.