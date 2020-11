Luchtvaartsector in trek op positieve beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag verder vooruit. De hoop dat het einde van de coronacrisis in zicht is door de positieve ontwikkelingen met de vaccins, zorgde voor optimisme bij beleggers. Vooral luchtvaartmaatschappijen waren in trek dankzij soepelere quarantaineregels in Engeland en de hoop op een spoedig economisch herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 606,70 punten. De MidKap klom 1 procent tot 897,43 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent.

Het nieuws dat de machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de verkozen president Joe Biden officieel kan beginnen, zorgde eveneens voor optimisme op de beursvloeren. Ook berichten dat Biden de voormalige voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Janet Yellen wil benoemen tot minister van Financiën vielen goed bij beleggers.

KPN

Sterkste stijgers in de AEX waren winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en de banken ING en ABN AMRO, met winsten tot 7 procent, dankzij de hoop op een aantrekkende economie. Betaalbedrijf Adyen en chemicaliëndistributeur IMCD stonden onderaan met minnen tot 2,9 procent.

De strategie-update van KPN (min 0,2 procent) maakte weinig indruk op beleggers. Het telecomconcern investeert de komende drie jaar 3,5 miljard euro in digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. Volgens KPN zit Nederland door de coronacrisis in een digitale stroomversnelling nu steeds meer mensen thuiswerken.

Air France-KLM

In Londen klom IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, 4,6 procent. Reizigers naar Engeland kunnen vanaf 15 december na vijf dagen quarantaine een coronatest ondergaan en hoeven niet langer in afzondering te blijven als de uitslag van de test negatief is. Lufthansa won 5,5 procent in Frankfurt en budgetvlieger easyJet steeg 5,7 procent in Londen. Ook reisbureau TUI (plus 11 procent) profiteerde van de soepelere regels.

In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 11 procent) tot de kopgroep. BAM deed het nog beter en ging aan kop met een winst van 16 procent. De bouwer steeg een dag eerder al ruim 21 procent dankzij een grote deal met pensioenuitvoerder PGGM.

De euro was 1,1889 dollar waard, tegenover 1,1825 dollar een dag eerder. De hoop op economisch herstel stuwde ook de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 43,53 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 46,50 dollar per vat en bereikte het hoogste niveau sinds maart dit jaar.