Italiaanse skipistes blijven dit jaar leeg

‘Het is niet mogelijk om vakanties in de sneeuw toe te laten want dan krijgen we een derde golf”, zei Conte. De eerste minister wil een Europese aanpak van de wintervakanties en heeft daar al bij onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel op aangedrongen.

Italiaanse skiregio’s hebben juist gepleit voor heropening van de pistes onder strenge regels om het toeristenseizoen nog enigszins te redden. Er wordt daarbij met een scheef oog gekeken naar buitenlandse wintersportcentra die wellicht wel gasten mogen ontvangen. Zo zal Frankrijk waarschijnlijk binnen tien dagen besluiten over de heropening van de skioorden met het oog op de kerstvakantie.

‘Als de pistes gesloten moeten blijven, moet dat voor heel Europa gelden”, zei de regionale president van de regio Veneto, Luca Zaia. ‘Je kan skiën niet verbieden in Zuid-Trol en het wel toestaan in Karinthië”, verklaarde hij wijzend op een skibuurregio in Oostenrijk.

Maandag passeerde het aantal doden door corona in Italië de grens van 50.000.