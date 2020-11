Cliteur: het ziet er heel erg donker uit voor FVD

Eerste Kamerlid Paul Cliteur is somber over Forum voor Democratie. Het ziet er "heel erg donker uit" na het opstappen van partijleider Thierry Baudet. "Het is heel erg dramatisch. Het is verschrikkelijk en een treurige gang van zaken", aldus een van de grondleggers van de partij.

Hij vindt het "tragisch" wat er is gebeurd de afgelopen dagen. Baudet kondigde maandag plotseling aan geen lijsttrekker meer te willen zijn. Er is een conflict ontstaan in de partij over de jongerenbeweging JFVD en haar voorzitter Freek Jansen. De JFVD kwam dit weekeinde opnieuw in opspraak met antisemitische en racistische appjes.

Het bestuur van de JFVD trad daarna tijdelijk terug en er werd een onderzoek aangekondigd. Maar voor een deel van de partij was dat niet genoeg. Het Amsterdamse gemeenteraadslid en senator Annabel Nanninga eiste een "volledige sanering" van de jongerenbeweging, die al eerder met extreemrechtse appgroepen in opspraak was gekomen. Ook Rob Roos, lid van het Europees Parlement voor Forum, was ontevreden. Hij had liever gezien dat de club helemaal was "opgedoekt".

Crisisberaad

Maandag was er de hele dag crisisberaad. Een deel van de critici van de JFVD wil ook af van Freek Jansen, die nummer zeven staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zou een stap te ver geweest zijn voor Baudet. Die liet aan het eind van de middag weten te zullen opstappen als lijsttrekker. Hij blijft wel partijvoorzitter en lid van de Tweede Kamer. Later meldde de partij dat Jansen zijn plek op de kandidatenlijst had opgegeven.

Een deel van de top van de partij kwam na de terugtrekking van Baudet bijeen in een hotel in Tiel. Na afloop maakte vicevoorzitter Lennart van der Linden bekend dat de jongerenbeweging op afstand is gezet zolang het onderzoek duurt. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door onder anderen Cliteur en Wybren van Haga, onafhankelijk Kamerlid en kandidaat voor FVD.

Mentor

Cliteur vindt het verschrikkelijk dat de partij zo in de problemen is geraakt door die "volstrekt absurde apps". Er moet goed gekeken worden wat er met de jongerenbeweging moet gaan gebeuren, aldus de voormalige fractievoorzitter van Forum in de Eerste Kamer. Hij heeft er begrip voor dat de JFVD op afstand is gezet. "Er zat niks anders op."

Cliteur geldt als mentor van Baudet en een lichting jonge conservatieve geestverwanten. Deze zomer gaf hij het fractievoorzitterschap van Forum in de senaat op omdat hij zich de laatste anderhalf jaar voor hij met emeritaat gaat, wil kunnen wijden aan zijn werk op de Leidse rechtenfaculteit.